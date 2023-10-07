كتائب القسّام تسيطر على موقع عسكري إسرائيلي ضمن معركة “طوفان الأقصى” (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، سيطرتها على موقع عسكري إسرائيلي في كرم أبو سالم على حدود غزة.

وأقرّت سلطات الاحتلال بدخول أفراد من المقاومة، وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “عشرات العناصر المسلحة من حركة حماس تسللوا إلى البلاد الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة منذ ساعات الصباح وقوات من جيش الدفاع تخوض اشتباكات معهم”.





لحظات تاريخية

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية في هذا الصدد “في لحظات تاريخية، سيطرت مجموعات النخبة في المقاومة في غزة على مستوطنات ومواقع عسكرية لجيش الاحتلال، في المنطقة التي يطلق عليها غلاف غزة”.

وقالت “استيقظ الاحتلال على صدمة إطلاق دفعات كبيرة من الصواريخ، قال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف إنها بلغت 5000 صاروخ في الدفعة الأولى، ثم انطلقت مجموعات النخبة نحو مستوطنات ومواقع الاحتلال في غلاف غزة”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من رجال المقاومة الفلسطينية وهم يسيطرون على مستوطنات، في غلاف غزة، وينتشرون أمام منازل المستوطنين.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن مصادر محلية، إن المقاومين سحبوا مستوطنين وجثثاً إلى داخل قطاع غزة، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع لإدخال جثث ومستوطنين.

عاجل | حزب الله: * العملية المظفرة للفصائل الفلسطينية رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية * قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة الفلسطينية عن كثب وتتابع الأوضاع الميدانية باهتمام بالغ ‌* نبارك للشعب الفلسطيني ومجاهدي الفصائل الفلسطينية العملية… pic.twitter.com/U7YOUoEBO2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2023

يأتي ذلك في وقت أعلن في جيش الاحتلال الإسرائيلي “حالة التأهب للحرب” بعد إطلاق حركة حماس عددا كبيرا من صواريخ بالتزامن مع تسلل مسلحين إلى تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة فجر اليوم السبت.

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن “قتلى ومخاوف من خطف إسرائيليين خلال الاشتباكات التي وقعت مع مسلحين فلسطينيين في بلدات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة”.

وقالت الهيئة “سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى، ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود الجيش الإسرائيلي.

من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي (إسحاق هرتسوغ) في بيان اليوم السبت إن “دولة إسرائيل تمر بوقت عصيب”.