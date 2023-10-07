لأول مرة خارج موطنه الأصلي بسويسرا.. افتتاح معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر (فيديو)

افتتح معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023 أبوابه، الخميس، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث يقام للمرة الأولى خارج سويسرا.

وشهد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، افتتاح النسخة الأولى من المعرض خلال حفل رسمي أقيم بحضور مسؤولين قطريين، ووزراء وسفراء وكبار الشخصيات.

وقال رئيس مجلس الوزراء القطري في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، “يأتي افتتاح معرض جنيف الدولي للسيارات، والذي يقام لأول مرة خارج موطنه التقليدي، تأكيدًا على مكانة الدوحة عاصمة للفعاليات الدولية، خاصة مع استضافة بلادنا لأكثر من حدث عالمي في آن واحد”.

يأتي افتتاح #معرض_جنيف_الدولي_للسيارات، والذي يقام لأول مرة خارج موطنه التقليدي، تأكيداً على مكانة الدوحة عاصمة للفعاليات الدولية، خاصة مع استضافة بلادنا لأكثر من حدث عالمي في آن واحد. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) October 6, 2023

وأعلن مكتب الاتصال الحكومي في قطر، وصول سيارتين كهربائيتين برًا من جنيف إلى الدوحة قبيل انطلاق المعرض الذي تتواصل فعالياته حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، برحلة عبرتا خلالها 12 دولة لمسافة تجاوزت 8 آلاف كيلو متر، لتمثل حلقة وصل بين المدينتين المستضيفتين للمعرض الذي يقام للمرة الأولى خارج سويسرا”.

وصول سيارتين كهربائيتين براً من جنيف إلى الدوحة قبيل انطلاق #معرض_جنيف_الدولي_للسيارات، في رحلة عبرتا خلالها 12 دولة لمسافة تجاوزت 8 آلاف كلم، لتمثل حلقة وصل بين المدينتين المستضيفتين للمعرض الذي يقام للمرة الأولى خارج سويسرا. pic.twitter.com/zCrZ1hyMGd — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) October 5, 2023

وضمت الرحلة سيارتين كهربائيتين من طراز فولكس فاجن (ID Buzz)، قادهما كل من فرانك ريندركنخت، الرئيس التنفيذي لشركة “رينسبيد آيه جي”، وراينر زيتلو صاحب (Challenge 4) حامل 6 أرقام قياسية في موسوعة “غينيس” العالمية للسفر لمسافات طويلة.

من جهتها، أعلنت وزارة المواصلات القطرية عن مشاركتها في معرض جنيف الدولي للسيارات – قطر، من خلال جناح يستعرض أهم استراتيجيات قطاع النقل البري ومشاريعه التي تتبنى أحدث الممارسات المبتكرة القائمة على الاستدامة البيئية والحلول التكنولوجية لدعم توجه الدول نحو النقل الذكي.

نرحب بكم في جناح وزارة المواصلات في معرض جنيف الدولي للسيارات لاستكشاف آفاق النقل الذكي في دولة #قطر 🇶🇦 🔹 استمتع بتجربة الحافلات ذاتية التحكم 🚌 🗓️ 7 – 14 أكتوبر الحالي

📍 مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)@mowasalatqatar@sila_qatar pic.twitter.com/XBD9GoQWOk — Ministry of Transport 🇶🇦 وزارة المواصلات (@MOTQatar) October 5, 2023

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الجناح سيسلط الضوء على الخطة الشاملة للنقل البري 2050، واستراتيجية المركبات الذاتية القيادة واستراتيجية التحول التدريجي والشامل لحافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية.

ويشمل الجناح برنامج البنية التحتية الداعم لها الذي يضم من بين مكوناته 4 مستودعات ضخمة بما فيها مستودع لوسيل المسجل في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأكبر مستودع للحافلات الكهربائية في العالم بسعة 478 حافلة، و8 محطات للحافلات كلها تدعم الشحن الكهربائي.