محمد الهندي: “طوفان الأقصى” ضربة استراتجية للعدو وفشل عسكري واستخبارتي لقادته الميدانيين (فيديو)

قال محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن المقاومة الفلسطينية تمكنت من “توجيه ضربة استراتيجية ثقيلة للعدو” في العملية العسكرية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة صباح اليوم السبت.

وأضاف في لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر أن أي رد فعل من قبل ساسة إسرائيل أو قادتها العسكريين لن يغيّر من “نتائج المعادلة التي تمخضت عن هذه الضربة لا سيما مع العدد المرتفع للأسرى الإسرائيليين والخسائر التي تكبدتها إسرائيل”.

وتابع أن “طوفان الأقصى” شكّل فشلًا عسكريًّا واستخباراتيًّا وسياسيًّا للحكومة الإسرائيلية، على حد قوله.

وقال “الأسبوع الماضي شهد مجموعة من التحذيرات التي طالبت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف سياسة الاقتحامات للمسجد الأقصى، وكذلك سياسة التطهير العرقي للبلدات الفلسطينية، واليوم جاء رد المقاومة”.

وشدَّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على أن “الكيان الإسرائيلي يقوم على الاحتلال، وهو لا يفهم سوى لغة القوة”.

وعن إمكانية وجود وساطات لوقف الحرب، أوضح الهندي أن “معركة اليوم تختلف كليًّا عن المعارك السابقة من حيث حجمها ونوعها ونتائجها”، مضيفًا أن “الوساطات التي تهدف إلى التهدئة غير جادة لأن إسرائيل لا تلقي لها بالًا”.

وأضاف “بالرغم من مظاهر التطبيع المسجلة، فإن المنطقة لن تشهد أي استقرار ما لم نأخذ كامل حقوقنا”.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، أنها قامت “بتأمين” عشرات الضباط والجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم في أماكن آمنة وفي أنفاقها خلال هجومها المباغت في عملية “طوفان الأقصى”.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، في بيان “نبشر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود، وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة”.

ولم تعلن حماس عدد الأسرى أو أي تفاصيل إضافية.