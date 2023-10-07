مقاومون فلسطينيون يتجنبون إيذاء إسرائيلية وطفليها (شاهد)

أظهر مقطع فيديو مقاومين فلسطينيين اخترقوا مستوطنة إسرائيلية في غلاف غزة، صباح اليوم السبت، وهم يأسرون عددًا من الإسرائيليين.

وأوضح المقطع حالة من الرعب كانت فيها مستوطِنة إسرائيلية رفقة طفليها، وقد حاول المقاومون الفلسطينيون طمأنتها وتهدئتها.

وقال أحد الفلسطينيين “لن يؤذيها أحد فهي معها أطفال، ليعلموا أننا شعب إنساني لسنا مثلهم” في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ودخل عدد من المقاومين الفلسطينيين إلى غلاف غزة بعد أن سيطرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على عدد من المستوطنات فيه.

وأوصى المقاومون بعضُهم بعضًا بالتعامل بإنسانية مع كبار السن والنساء والأطفال، وقد أظهر فيديو آخر حماية طفل صغير في إحدى المستوطنات الإسرائيلية.

وأكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن المقاومة لا تستهدف المدنيين وتحديدًا الذين يتجاوبون مع مقاتليها، وحتى من اتخذتهم أسرى لديها للتفاوض بهم على استرجاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وفك الحصار عن غزة.

وأعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، السبت، عن بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل.

وقال الضيف في كلمة مسجلة، بثتها فضائية الأقصى (تابعة لحماس) صباح السبت “نعلن بدء عملية طوفان الأقصى بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وأضاف “خلال أول 20 دقيقة من العملية تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

وأوضح أن هذه العملية تأتي “في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتنكُّره للقوانين الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي”.