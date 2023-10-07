مقتل جنود إسرائيليين.. كتائب القسام تسيطر على موقع “ناحل عوز” العسكري (فيديو)

كشفت كتائب عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، أنها سيطرت على موقع (ناحل عوز) العسكري شرق غزة.

ونشرت كتائب عز الدين القسام مقطع فيديو، لعدد من المقاومين وهم يتجولون في الموقع، وأظهر المقطع عددا من الجنود الإسرائيليين القتلى.

وموقع (ناحل عوز) من المواقع الحيوية والأكثر تأثيرا، باعتباره موقعا للحماية الأمامية المتقدمة.

عملية مباغتة

ونفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر اليوم السبت، عملية مباغتة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق دفعات مكثفة من الصواريخ على مناطق في إسرائيل.

وأطلقت كتائب القسام، آلاف الصواريخ على مناطق في إسرائيل ونفذت عمليات تسلل في محيط قطاع غزة، كما أسرت عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية طوفان الأقصى.

أبو عبيدة: العمليات تجري على الأرض كما هو مخطط لها والعدو سيصاب بالذهول عندما يستفيق من صدمته (فيديو)https://t.co/f8e8yQdxS8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2023

وأقرّت إسرائيل بسيطرة القسام على بعض المراكز وقالت “تمكنت عناصر حماس من السيطرة على مركز الشرطة في مدينة سديروت، بحسب بعض التقارير، تمكن مسلحو حماس من الاستيلاء على مركبات الشرطة وحرس الحدود المتمركزة في المنطقة”.

ونشرت كتائب القسام، مقاطع مصورة تظهر عددا من أفرادها داخل مواقع وأراض إسرائيلية، وقالت في تعليقها على الصور، إنها “لقوات النخبة القسامية داخل الأراضي المحتلة ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وصل عددهم لأكثر من 500 جــريح..

شاهد 🎥| جانب من عمليات إجلاء المصابين الإسرائيليين #الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/Afxq9njCBw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2023

ووثق مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، مشاهد لاستيلاء أفرادها على كيبوتس (مجمع سكني صغير) وموقع كرم أبو سالم العسكري، جنوبي قطاع غزة.

ويظهر المقطع، يظهر مقاتلو القسام هم يتجولون داخل الموقع، ويوضح المقطع مقتل عدة جنود إسرائيليين، في حين لم يصدر من السلطات الإسرائيلية تعقيب فوري حول الأمر.

وفجر اليوم السبت، أعلنت كتائب القسام، بدء عملية عسكرية من غزة ضد إسرائيل باسم “طوفان الأقصى” قالت إنها استهدفت بضربة أولى مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو.