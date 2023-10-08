احتفالات ووقفات تضامنية مع المقاومة الفلسطينية في دول عدة (فيديو)

تجمَّع العشرات من أفراد الجالية العربية والمسلمة في روتردام بهولندا، اليوم الأحد، للتضامن مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر منذ أمس السبت.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين، وهتفوا قائلين “نموت نموت وتحيا فلسطين”، ورددوا “الحرية لفلسطين” و”من المية للمية فلسطين عربية” و”غزة تهاجم لا تركع لا بدبابة ولا مدفع”، ورفعوا التكبيرات احتفاءً بما حققه المقاومون في معركة “طوفان الأقصى”.

وعبَّر أهالي منطقة الشيخ زويد بالعريش شمال شرقي سيناء المصرية عن فرحهم بمعركة طوفان الأقصى “بالتكبير والتهليل”.

وخرج عشرات الأهالي بعد منتصف ليلة أمس السبت، بالتزامن مع إطلاق المقاومة رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

"بالتكبير والتهليل".. شاهد فرحة سكان منطقة الشيخ زويد بالعريش شمال شرقي #سيناء المصرية لرؤيتهم رشقة صاروخية للـ ـمـ ـقـ ـاومة باتجاه إسرائيل #مصر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/OkT2bfevdK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2023

وخرجت مسيرة، أمس السبت، في شوارع رام الله للاحتفال بعمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، رفع خلالها المتظاهرون أعلام كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

مسيرة في #رام_الله للاحتفال بعمليات الــمـ ـقـ ـاومـ ـة ضد الاحتلال الإسرائيلي على حدود #غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/GHoCJJoYng — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2023

وخرج سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، أمس السبت، في مسيرات واحتفالات دعمًا للمقاومة بقطاع غزة، واحتفلوا بما حققته معركة “طوفان الأقصى”.

واحتفل أهالي مخيم الوحدات في الأردن، ليلة أمس السبت، بعملية “طوفان الأقصى”، ورفعوا هتافات دعمًا للمقاومة في غزة.

وشهدت مدينة الكرك الأردنية وقفة تضامنية دعمًا لطوفان الأقصى.

ونظم عشرات الناشطين المغاربة وقفة بالعاصمة الرباط، دعمًا لعملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر اليوم السبت.

وردَّد المشاركون في الوقفة، التي انطلقت أمام مبنى البرلمان المغربي، والتي دعت إليها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” غير الحكومية، هتافات تدعم عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من غزة صباح السبت.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة وقفة دعم لعملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها حركة حماس، فجر السبت، من قطاع غزة ضد أهداف إسرائيلية.

ونُظمت الوقفة أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة، ردَّد خلالها المشاركون هتافات مؤيدة لفلسطين ولكفاح شعبها.

وفي كلمة ألقاها رئيس جمعية الأناضول المنظمة للوقفة، مصطفى قويونجو، أشار إلى أن إسرائيل “تحتل أراضي المسلمين وتقتل النساء والمسنين والأطفال”.

وذكر أنهم نظموا الوقفة من أجل “الاحتفال بنجاح العملية”، وتأكيد وقوفهم مع “الفلسطينيين والمجاهدين”.

ونظم المحتجون وقفة احتفالية أخرى في باحة مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول، رفعوا فيها أعلام فلسطين وهتفوا لغزة.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام بدء معركة “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي “إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة”.