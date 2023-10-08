استشهاد 4 فلسطينيين استهدفتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي في منازلهم (فيديو)

استُشهد 4 فلسطينيين، اليوم الأحد، باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية غربي مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ أمس السبت إلى 260 شهيدًا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن 4 مواطنين استُشهدوا جراء تدمير البناية التي يقطنون بها في حي النصر.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وجود 20 طفلًا بين شهداء القصف الإسرائيلي، إضافة إلى إصابة 1788 بجروح مختلفة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاطع لاستهداف مبانٍ عدة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، ردًّا على معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح أمس السبت.

وأظهر مقطع فيديو انتشال طواقم الدفاع المدني عددًا من الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمنطقة الزيتون في غزة، وسط دمار شامل للبناية.

وأعلنت مصادر بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وصول 5 إصابات، نتيجة استهداف منزل في منطقة معن.

ولحق دمار كبير بمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة. ووفق آخر إحصائية نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية، تم تدمير 14 منزلًا و6 أبراج، إضافة إلى الأضرار البالغة في البنى التحتية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، مُوقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن 350 قتيلًا إسرائيليًّا و1864 مصابًا تم نقلهم إلى المستشفيات بينهم 19 بحالة موت سريري و326 بحالة خطرة.

وقصفت إسرائيل أبراجًا سكنية ومواقع أخرى في قطاع غزة، ردًّا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته كتائب القسام السبت، بينما أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأحد، استهدافه 3 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بعدد كبير من القذائف الصاروخية.