الاحتلال الإسرائيلي يدمر مسجدا في خان يونس جنوبي قطاع غزة (فيديو)

دمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجدًا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، في قصفها المتواصل على القطاع منذ أمس السبت.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي مسجد “الحبيب محمد” بعدد من الصواريخ، ليلة أمس، بالحي الياباني في خان يونس مما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وظهر عدد من المواطنين الفلسطينيين وهم يبحثون تحت أنقاض المسجد عن المصاحف لانتشالها قبل تدنيسها، بعد أن سوّت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي المسجد بالأرض.

وتستهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية بقطاع غزة، إضافة إلى تدمير ممتلكات الفلسطينيين، كما تستهدف المستشفيات والمدارس والمؤسسات.

تغطية صحفية: الاحتلال يقصف مسجدًا في خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/bOPYVmnrmG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 8, 2023

ويستمر العدوان الإسرائيلي، الأحد، لليوم الثاني على التوالي، مخلفًا 313 شهيدًا و1990 مصابًا بجروح مختلفة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت برج العكلوك المكون من 11 طابقًا في حي النصر بمدينة غزة.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس السبت، معركة “طوفان الأقصى”، وسيطرت على مستوطنات بالكامل داخل غلاف غزة، وأسرت العشرات من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية إن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن “نحو 750 إسرائيليًّا لا يزالون في عداد المفقودين”.

وقصفت حماس ليلة أمس تل أبيب، وخلَّفت عملياتها المتواصلة منذ صباح السبت 300 قتيل إسرائيلي و1864 مصابًا تم نقلهم إلى المستشفيات بينهم 19 بحالة موت سريري و326 بحالة خطرة.