المتحدث باسم “حماس”: من المبكر الحديث عن وساطات لإطلاق سراح ما لدى المقاومة من أسرى (فيديو)

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد حمادة، للجزيرة مباشر إنه من المبكر الحديث عن وساطات لإطلاق سراح ما لدى المقاومة من أسرى.

وأضاف حمادة أن الأسرى الإسرائيليين إحدى أوراق المعركة التي تملكها (حماس)، مشددًا على أن قيادة المقاومة تدير بكثير من الاحترافية أوراق المعركة، وهي من يحدد كيف تدار وكيف يتم البث في القضايا الآنية؟ على حد قوله.

وقال حمادة إن “المقاومة جاهزة للرد على كل الطلبات لكن بعد تحقيق الأهداف المرسومة لهذه المعركة”.

ونقلت تقارير إخبارية إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن مصر بصدد عملية التفاوض مع حركة (حماس) من أجل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين “لدواع إنسانية”.

وأوضح حمادة أن “الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في المقاومة، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات”.

وقال إن الضربة الاستباقية للمقاومة التي تم من خلالها إطلاق نحو 5000 صاروخ وقذيفة تمثل الخطوة الأولى في معركة طويلة، مضيفًا أن المقاومة “جاهزة لهذه الحرب الطويلة”.

وأضاف أن الأداء الميداني للمقاومة أوضح ” إبداعًا في التخطيط، وهو ما يؤكد أنها جاهزة لكل الاحتمالات”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه بدأ في شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة باستخدام عشرات المقاتلات.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 370 والمصابين إلى 2200 نتيجة غارات الاحتلال التي يشنها على القطاع، منذ أمس السبت.

وأعلن الاحتلال مقتل أكثر من 650 إسرائيليًا، وإصابة أكثر من ألفي شخص في اليوم الثاني من عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها كتائب القسام مع فصائل المقاومة الفلسطينية.