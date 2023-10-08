المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة: نتنياهو يريد أن يخرج من أزمته عبر تصعيد عدواني ضد المدنيين (فيديو)

قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إن جميع سكان القطاع يعيشون حالة استنفار قصوى، تحسبًا لأعمال عدوانية من جيش الاحتلال.

وأضاف البزم في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يريد أن يخرج من أزمته الحالية عبر تصعيد عدواني ضد الشعب الفلسطيني وتهديد المدنيين”.

وتابع البزم أن الدبلوماسية العربية مدعوة للتحرك لوقف تهديدات نتنياهو للمدنيين الفلسطينيين.

وكان نتنياهو قد طالب سكان غزة بمغادرتها استعدادًا لحرب طويلة.

وقال “ما جرى اليوم لم يسبق أن رأيناه في إسرائيل، وسأهتم بألا يتكرر ذلك. الجيش الإسرائيلي سيستخدم كل قوته من أجل تدمير قدرات حماس، سنضرب دون هوادة، وسننتقم منهم على هذا اليوم الأسود الذي سببوه لإسرائيل”.

وعلى الصعيد الميداني، أوضح البزم أن الطيران الإسرائيلي يقوم بشكل مستمر من صباح السبت بطلعات جوية استهدف خلالها عددًا من المناطق والأحياء المدنية المتفرقة في القطاع.

وناشد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة أحرار العالم تقديم المستلزمات الطبية والإنسانية لسكان القطاع المحاصر.

وقال “نحن نعيش في قطاع غزة أزمة حصار طويل، وقطع الاحتلال للخدمات الكهربائية سيؤثر على جمع القطاعات الحيوية بما في ذلك المستشفيات وخدمة المياه الصالحة للشرب”.