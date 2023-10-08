حماس تحذر الاحتلال: إذا تماديتم في ضرب الأبراج السكنية فإن فاتورة الحساب ستتضاعف (شاهد)

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن الاحتلال يعيش حالة تخبط في إدارة المعركة مع المقاومة، مؤكدًا أن كتائب القسام لا تزال تمتلك الكثير من الخيارات لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأضاف القانوع في تصريحات للجزيرة مباشر “لا يزال المقاتلون من كتائب القسام يمضون نحو خطوط العدو الصهيوني، ويدخلون المستوطنات المحاذية والنقاط العسكرية، وهذا يؤكد أن المقاومة الفلسطينية لديها من كل أوراق القوة ما يُمكّنها من وضع حد لحكومة الاحتلال المتطرفة وكسر شوكة الاحتلال”.

وتابع “إذا تمادى الاحتلال الصهيوني في ضرب المدنيين الأبرياء وضرب الأبراج السكنية بقطاع غزة، فإن فاتورة الحساب ستتضاعف”.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة، الأحد، في اليوم الثاني للتصعيد مع إسرائيل إلى 313، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى “313 مواطنًا وإصابة 1990 بجروح متفاوتة”، بينما أكدت وزارة الصحة في رام الله أن من بين الشهداء 20 طفلًا.