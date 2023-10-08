“رسالة للقائد العام محمد الضيف”.. كتائب القسام تقتحم موقعا عسكريا وتأسر عددا من جنود الاحتلال (شاهد)

حصلت الجزيرة على صور لعشرات من مقاتلي كتائب عز الدين القسام أثناء اقتحامهم موقع إيرز العسكري الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأظهرت الصور عددًا من مقاومي القسام، وهم يقتلون ويأسرون عددًا من الضباط والجنود التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أظهر مقطع الفيديو الذي حصلت عليه الجزيرة مباشر قيام أحد رجال المقاومة بتوجيه رسالة للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، قائلًا “هذه رسالة لأخينا القائد العام محمد الضيف، هذا ما تمنيت ونحن رجالك، وبإذن الله القادم أعظم”.

وبدأت الأعمال القتالية، فجر أمس السبت، بإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية مجاوِرة وحتى تل أبيب والقدس.

واخترق مقاتلو حماس، الذين وصلوا على متن مركبات وقوارب وطائرات شراعية آلية، السياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل حول قطاع غزة، وهاجموا المواقع العسكرية والمدنيين في طريقهم.

وجاء هذا التصعيد في اليوم الأخير من عيد العُرش (سوكوت) في إسرائيل، وبعد خمسين عامًا على حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 التي قُتل فيها 2600 إسرائيلي خلال ثلاثة أسابيع من القتال.