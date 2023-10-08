شاهد: اقتحام كتائب القسام لموقع “إيرز” العسكري شمال القطاع

نشر قسم الإعلام العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الأحد، مقاطع “فيديو” توثق عملية اقتحام موقع “إيرز” العسكري في معركة “طوفان الأقصى” والإجهاز على جنود العدو وأسر عدد منهم ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وتضمن “الفيديو” المنشور لحظة تمكن مجموعة من مقاتلي الكتائب من إحداث فجوة في الجدار الأسمنتي في غلاف غزة والشروع في اقتحام الموقع العسكري الإسرائيلي، والسيطرة على عدد من آليات الجيش الإسرائيلي.

كما وثّق “الفيديو” لحظة تمكن عناصر المقاومة من قتل أحد الجنود الإسرائيليين واعتقال 3 آخرين، فيما أظهرت مقاطع أخرى الموقع العسكري وهو خال من جنود الاحتلال.

ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، اليوم الأحد، على وضع “حالة الحرب”.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريح مكتوب: “صادق مجلس الوزراء الأمني الليلة الماضية (مساء السبت)، على وضع الحرب واتخاذ خطوات عسكرية هامة لهذا الغرض، وفقًا للمادة 40 من القانون الأساسي للحكومة”.

وحتى قبل انعقاد اجتماع الحكومة المصغرة، أعلن نتنياهو، السبت، أن إسرائيل في حالة حرب، وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 313 فلسطينيًا وإصابة 1990 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 600 في إسرائيل، بالإضافة إلى أكثر من ألفي جريح.