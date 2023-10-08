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شاهد: جثث عشرات من الإسرائيليين قُتلوا خلال اقتحام المقاومة مستوطنة أوفاكيم

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية أمام جثث قتلاهم (رويترز)
أظهرت الصور عددًا من المستوطنين وهم يؤدون طقوسًا تلمودية أمام جثث قتلاهم (رويترز)
8/10/2023-|آخر تحديث: 8/10/202311:21 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت وسائل إعلام عبرية صورًا لجثث عشرات القتلى من الإسرائيليين الذين قضوا بنيران المقاومة الفلسطينية.

وأظهرت الصور تكدس أعداد من جثث القتلى وهي ملقاة على الأرض داخل أكياس الموتى في مستوطنة أوفاكيم خارج غلاف غزة.

وتبعد المستوطنة 16 كيلومترا عن القطاع. ورغم ذلك، تمكّن 10 مقاومين من اقتحامها واحتجاز رهائن من المستوطنين فيها، وأسر عدد منهم.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في قطاع غزة، إذ أعلنت كتائب القسام، فجر أمس السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة، بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية لقوات الاحتلال.

كما أظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية لقطات لعدد من المستوطنين وهم يؤدون طقوسًا تلمودية أمام جثث قتلاهم.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 350 قتيلًا و1864 جريحًا بينهم 19 حالة حرجة و326 خطيرة و359 متوسطة، حسب هيئة البث الرسمية.

بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 313 فلسطينيًّا وإصابة 1990 بجروح مختلفة، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر