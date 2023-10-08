شاهد: جثث عشرات من الإسرائيليين قُتلوا خلال اقتحام المقاومة مستوطنة أوفاكيم

نشرت وسائل إعلام عبرية صورًا لجثث عشرات القتلى من الإسرائيليين الذين قضوا بنيران المقاومة الفلسطينية.

وأظهرت الصور تكدس أعداد من جثث القتلى وهي ملقاة على الأرض داخل أكياس الموتى في مستوطنة أوفاكيم خارج غلاف غزة.

وتبعد المستوطنة 16 كيلومترا عن القطاع. ورغم ذلك، تمكّن 10 مقاومين من اقتحامها واحتجاز رهائن من المستوطنين فيها، وأسر عدد منهم.

الإعلام الإسرائيلي ينشر صورا لجثث عشرات الإسرائيليين الذين قتلوا جراء اقتحام المـ ـقـ ـاومـ ـة لمستوطنة "أوفاكيم" #طوفان_الأقصى #غزة #فلسطين pic.twitter.com/DhIBWlllU9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2023

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في قطاع غزة، إذ أعلنت كتائب القسام، فجر أمس السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة، بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية لقوات الاحتلال.

كما أظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية لقطات لعدد من المستوطنين وهم يؤدون طقوسًا تلمودية أمام جثث قتلاهم.

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر لقطات لأداء طقوس تلمودية على مجموعة من الجثامين #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/ZUWILlkFWy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2023

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 350 قتيلًا و1864 جريحًا بينهم 19 حالة حرجة و326 خطيرة و359 متوسطة، حسب هيئة البث الرسمية.

بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 313 فلسطينيًّا وإصابة 1990 بجروح مختلفة، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.