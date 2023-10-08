“عشنا ليلة مرعبة”.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة لأونروا نزح إليها مئات المدنيين في غزة (فيديو)

قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليلة أمس السبت، مدرسة تابعة لأونروا في غزة نزح إليها المدنيون في القطاع المحاصر بعد عدوان الاحتلال على الأحياء السكنية.

وقال نازح فلسطيني لكاميرا الجزيرة مباشر إن صاروخين نزلا على المدرسة على الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، مما جعل النازحين يهرعون إلى المستشفيات للاحتماء من العدوان.

ووصف المتحدث المشهد المروع، قائلًا إن أغلب النازحين كانوا من الأطفال والمسنين، وأنهم لجؤوا إلى المدرسة التابعة للأمم المتحدة، إلا أنها لم تقِهم قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف للجزيرة مباشر أنهم عاشوا ليلة من الرعب والهلع، بينما اعتقد النازحون أن مدارس الوكالة الأممية قد تكون أكثر أمنًا لهم من منازلهم.

ونزح نحو 20 ألفًا و300 فلسطيني إلى مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، حتى مساء أمس السبت.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ضمن مواجهة مستمرة منذ فجر السبت مع فصائل فلسطينية.

وقال المتحدث باسم الوكالة عدنان أبو حسنة، الأحد، لوسائل إعلام إن “النازحين يمكثون في 44 مدرسة تابعة لأونروا وموزعة على مناطق مختلفة من القطاع”.

ورجَّح أبو حسنة ارتفاع العدد في ظل تصاعد الأوضاع ونزوح المزيد من الفلسطينيين. وتواصل عائلات فلسطينية، الأحد، النزوح من منازلها قرب المناطق الحدودية لغزة أو الملاصقة لمناطق استهدفتها إسرائيل في ضربات مكثفة، ما أسفر عن تضرر أو تدمير منازل بالكامل.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، فجر السبت، في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل، ردًّا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في شرقي القدس المحتلة.

في المقابل، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعًا معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، استشهاد 320 فلسطينيًّا منذ أمس السبت.