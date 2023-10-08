قيادي بحركة حماس: مستمرون في المعركة حتى يركع الاحتلال لمطالب المقاومة (فيديو)

قال القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان، إن الاحتلال مصدوم ويعيش حالة ارتباك من أعداد قتلاه في عملية طوفان الأقصى، مشيرا إلى أن رجال كتائب القسام مستمرون في المعركة “حتى يركع الاحتلال لمطالب المقاومة”.

وأضاف رضوان، في تصريحات للجزيرة مباشر “المقاومة وسلوكيات الاحتلال هما اللذان يحددان مسار معركة طوفان الأقصى. الاحتلال يحاول التأثير على الحاضنة الشعبية للمقاومة باستهداف المدنيين وهذا دليل على فشله”.

وتابع “آن الأوان للمطبعين العرب أن يقطعوا علاقتهم بالاحتلال الإسرائيلي. هذا الاحتلال لم ولن يستطيع حماية نفسه فكيف سيقوم بحماية بعض الأنظمة العربية التي تسعى للتطبيع معه؟”.

وارتفع اليوم الأحد، عدد القتلى الإسرائيليين إلى 600، بينهم 44 جنديا و30 شرطيا، في ظل مواجهات مستمرة منذ فجر السبت بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية بقطاع غزة.

ومنذ الصباح، تتواتر إحصاءات متصاعدة بشأن القتلى، إذ سبق وأن أفادت القناة 12 العبرية بمقتل 500، بعد حصيلة أخرى بـ350 قتيلا.

ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم، أسماء 44 جنديا قال إنهم قتلوا في الاشتباكات مع حركة “حماس”، فيما أفادت الشرطة، بأن من إجمالي القتلى، 30 شرطيا، بينهم ضباط.