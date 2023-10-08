كتائب القسام تطلق طائرات مسيَّرة انتحارية ضمن معركة طوفان الأقصى (فيديو)

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها أطلقت، صباح اليوم الأحد، طائرات انتحارية تجاه أهداف معادية ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ووثقت كتائب القسام إطلاق الطائرات المسيَّرة في مقاطع فيديو نشرتها عبر الإعلام العسكري.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش بدأ، صباح اليوم الأحد، بإجلاء المستوطنين من مستوطنات غلاف غزة، التي تبعد 4 كيلومترات عن الحدود.

وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس من غزة، إن إطلاق الطائرات المسيَّرة الانتحارية والضربات الصاروخية من طرف كتائب القسام تأتي في إطار إدارة المعركة مع الاحتلال.

وأفاد القانوع لقناة الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، بأن كتائب القسام تستخدم مختلف الأدوات والوسائل القتالية لمواجهة الاحتلال و”جعله يدفع ثمن جرائمه ضد المسجد الأقصى”.

وأكد المتحدث أن الكتائب “ما زالت تمضي صوب خطوط الاحتلال الصهيوني ويدخلون المستوطنات المحاذية والنقاط العسكرية”، وأشار القانوع إلى أن ذلك يعني أن المقاومة تملك كل الأوراق التي تمكنها من وضع حد لانتهاكات الاحتلال.

راية كتائب القسام على موقع عسكري للاحتلال شرق قطاع غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/706h5s9cRO — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 8, 2023

وأعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، تنفيذ عمليات تسلل جديدة إلى داخل مواقع إسرائيلية، وقصف مستوطنة سديروت بـ100 صاروخ، ردًّا على استهداف الجيش الإسرائيلي منازل مدنيين في قطاع غزة.