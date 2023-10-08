كتائب القسام تنشر صورا لطائرات “الزواري” الانتحارية التي استخدمتها في معركة طوفان الأقصى (فيديو)

نشرت كتائب القسام صورا لطائرات “الزواري” الانتحارية، والتي قالت إنها دخلت الخدمة خلال معركة “طوفان الأقصى”، أمس السبت.

وقالت “سلاحنا الجوي شارك بـ35 مسيّرة انتحارية من طراز الزواري في جميع محاور القتال في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى”.

وكانت كتائب القسام قد نشرت في عام 2021 مقاطع فيديو لطائرة “الزواري” المسيرة التي نفذت طلعات رصد واستطلاع فوق مواقع تابعة لجيش الاحتلال وعادت لمواقعها سالمة.

وقالت كتائب القسام آنذاك إن مسيّرات “الزواري” تعد أحدث الأسلحة التي أدخلتها المقاومة في الخدمة خلال الحرب الدائرة في غزة مع الجيش الإسرائيلي.

وتأتي التسمية تخليدا لذكرى مهندس الطيران والمخترع التونسي محمد الزواري الذي أسهم في صناعة هذه الطائرات وإدخالها لسلاح المقاومة الفلسطينية.

واغتال الموساد الإسرائيلي الزواري بطلقات نارية أمام منزله في مدينة صفاقس جنوبي تونس، بمسدس كاتم للصوت في 15 من ديسمبر/كانون الأول عام 2016.