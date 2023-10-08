محمد سليم العوا للجزيرة مباشر: معركة “طوفان الأقصى” تختلف كليا عن المعارك السابقة وإسرائيل زائلة لا محالة (فيديو)

قال المفكر الإسلامي والفقيه القانوني محمد سليم العوا إن معركة “طوفان الأقصى” تختلف كليًا عن المعارك جميعها التي خاضتها إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية.

وأضاف العوا في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن “حجم الخسائر المادية والمدنية التي تكبدتها قوات الاحتلال تؤكد مرة أخرى أن زوال دولة إسرائيل قد اقترب”.

وتابع أن “المعارك الدائرة في غزة هي حرب بين رجال ونساء آمنوا بقضيتهم ولا ينتظرون سوى الشهادة وبين قوة احتلال تقاوم بكل الطرق من أجل البقاء أطول مدة معينة”.

وكشف سليم العوا أن “لديه قناعة راسخة بأن إسرائيل إلى زوال شأنها شأن جميع القوى الاستعمارية التي تتعامل من السكان الأصليين البلدان الأصلية بعنصرية وعنجهية”.

وقال إن “الجميع يعلم أن الشعب الإسرائيلي بكل جنوده ومستوطنيه مسلحون، وهم في حالة خوف دائمة من الموت”، مشددًا على أنه “بالرغم من الدعم المادي الذي تقدمه دول العالم لإسرائيل بما في ذلك تحريك حاملات الطائرات، فإن ذلك لن ينال من شجاعة وإيمان وإصرار الفلسطينيين على النصر”.





وحول مستقبل عمليات التطبيع العربي مع إسرائيل في ظل هذه المتغيرات الجديدة، أوضح سليم العوا، أن “للحكومات ضروراتها وللشعوب خياراتها”، مضيفًا أن الشعوب العربية والإسلامية مؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية “كما هي مؤمنة بزوال الاحتلال”.

وقال إن إسرائيل ليست أقوى من فرنسا أو بريطانيا أو إيطاليا وباقي القوى الاستعمارية التي خضعت في النهاية لإرادة الشعوب وخرجت مدحورة، على حد وصفه.