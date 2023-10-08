“مُقبل غير مُدبر”.. أم ترثي ابنها الذي استُشهد في معركة طوفان الأقصى (فيديو)

عبّرت أم فلسطينية عن رباطة جأش وصبر، وهي ترثي ابنها الشهيد الذي قُتل في معركة “طوفان الأقصى”، أمس السبت، بإحدى مستوطنات غلاف غزة.

وقالت “كان في المعركة مجاهدًا مُقبلًا غير مُدبر. الله أكبر ولله الحمد”، وردد والد الشهيد وإخوته بعد أمه قول “الله أكبر ولله الحمد”.

وعبّرت أم الشهيد عن فرحها بنيل ابنها الشهادة، وقالت “أقسم بالله قلبي ما فيه أي زعل عليه لأنه نال الشهادة في سبيل الله”.

ودعت أم الشهيد للمجاهدين قائلة “اللهم ارم عنهم، اللهم كن معهم، ولا تكن عليهم”، وتابعت معبّرة عن اندهاشها لما حققه المجاهدون “سبحان الله حاربوا، ما حد قدر عليهم إلا شلة شباب سبحان الله”.