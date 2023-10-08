ناطق باسم جيش الاحتلال: أيام قاسية في انتظارنا (فيديو)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 26 جنديا قتلوا منذ هجوم أمس، وإنه سيتم تصعيد الغارات ضد قادة حماس خلال الساعات المقبلة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد “عشنا أوقاتا عصيبة في الـ24 ساعة الماضية، وتنتظرنا أياما قاسية أخرى. ونطلب من الشعب أن يتحلى بالمسؤولية وألا يشارك مقاطع فيديو أو معلومات عن الأحداث التي لم تؤكدها قوات الدفاع الإسرائيلية”.

وتابع “مناطق غلاف غزة تعيش أوضاعا خطيرة وسنعمل على إجلاء السكان لمواصلة القتال. أما قادة حماس فسوف تتصاعد الغارات على منازلهم خلال الساعات المقبلة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وخلال الليل، تواصلت الغارات الجوية لقوات الاحتلال على قطاع غزة، بينما تواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل من القطاع. كما استمرّت المعارك على الأرض بين القوات الإسرائيلية، وعلى مقاتلي حركة حماس في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسلّلهم “بمظلاّت” بحراً وبراً.

وكانت حماس قد شنّت هجوماً مباغتاً على مستوطنات غلاف غزة صباح أمس، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزّة وتسلّل مئات من مقاتليها إلى المستوطنات. كما أسرت عدداً كبيراً من المدنيين والجنود.

وقدّر موقع “واي نت” (Ynet) الإخباري الإسرائيلي عدد الأسرى بـ”حوالى 100 شخص مختطفين”، بينما لم تقدّم السلطات أيّ أرقام رسمية بعد.