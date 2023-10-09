أبو عبيدة: مقاتلو القسام ينتظرون الحرب البرية.. ولا تفاوض بشأن الأسرى تحت النار (فيديو)

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن “تهديد العدو الصهيوني بالحرب البرية على غزة أمر مثير للسخرية”.

وأضاف في كلمة مسجلة مساء اليوم الاثنين “كيف لهذا الجيش المهشم أن يشن حربا برية، وهو ما يريده وينتظره 9 أعشار مقاتلي القسام”.

وأوضح أن كتائب القسام لا تزال تتحكم بسير المعركة، مشيرا إلى أن معركة طوفان الأقصى “جاءت ردا على عدوان بدأ به الاحتلال، ودفاعا عن مقدساتنا”.

وأضاف “ظن العدو واهما أنه استفرد بأهلنا في الضفة الغربية، لكنه عجز عن مواجهة مقاتلينا على مدار أكثر من 60 ساعة حتى الآن، فمعاركنا لا تزال مستمرة في مواقع عديدة على الأرض”.

وأردف “مجاهدونا أسقطوا كامل فرقة غزة في جيش الاحتلال وأخرجوها عن الخدمة، فيما أسروا عددا كبيرا جدا من عناصر العدو”.

وأكد الناطق باسم كتائب القسام أن “الاحتلال لن يفلح في التهديد والضغط في دفعنا للتفاوض بشأن الأسرى تحت النار. ونحن جاهزون لمعركة طويلة ومستعدون لكل الاحتمالات، أما عدونا فلن ينال سوى الخيبة والعار”.

وارتفعت حصيلة القصف الاسرائيلي المستمر لليوم الثالث على قطاع غزة إلى 687 شهيدا، وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة إن “الطواقم الطبية في المستشفيات استقبلت 687 شهيدا منهم 140 طفلا و105 نساء و3726 جريحا” منذ بداية القصف الإسرائيلي.