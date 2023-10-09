أفيخاي أدرعي ينشر مقطعا مضللا عن قصف قوات الاحتلال لغزة (فيديو)

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (أفيخاي أدرعي) اليوم الاثنين، مقطع فيديو مضللًا، قال إنه للقصف الذي شنته قوات الاحتلال اليوم الاثنين على قطاع غزة.

وأظهر الفيديو الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ومنصات فلسطينية، قصفا عنيفا وألسنة من اللهب وأعمدة من الدخان الأسود والأبيض تتصاعد من أبنية.

وبالتحقق من مقطع الفيديو، تبيّن أنه يعود لقصف قوات النظام السوري لمدينة أريحا بريف إدلب شمالي سوريا، ومن تصوير الناشط السوري أحمد رحال بتاريخ 07 /10/ 2023.

واستشهد 560 فلسطينيا وأصيب 2900 جراء عدوان الاحتلال على غزة، وتواصل طائرات الاحتلال ضرب مواقع في القطاع بشكل عنيف وفي مواقع متفرقة.

وتدور اشتباكات مسلحة بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي منذ يوم السبت في عشرات المواقع بغلاف قطاع غزة، بعدما تمكن مئات المسلحين الفلسطينيين من التسلل بشكل غير مسبوق إلى المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.