إسرائيل تقطع المياه والكهرباء والإنترنت عن قطاع غزة (فيديو)

أعلنت إسرائيل، الاثنين، فرض حصار شامل على قطاع غزة يتضمن إغلاق المعابر كافة وقطع الإمدادات الكهربائية والمياه والطاقة عن القطاع.

وأمر وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس شركة المياه الوطنية بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة “فورا”.

وقال كاتس إنه أوعز لشركة المياه الإسرائيلية “مكوروت” بأن تقطع على الفور تزويد المياه للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأظهرت لقطات بثتها الجزيرة مباشر لحظة قطع الاحتلال المياه عن القطاع.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت أن مجلس الوزراء الأمني المصغر قرر عقب اجتماعه، في وقت مبكر الأحد، وقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع إلى غزة، عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس وأسفر عن سقوط مئات القتلى.

كما انقطعت، مساء الاثنين، الاتصالات والإنترنت عن أماكن واسعة في القطاع عقب استهداف طائرات الاحتلال مقر شركة الاتصالات الفلسطينية.

بدوره، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه “قلق جدا” بعد إعلان إسرائيل فرض حصار مطبق على قطاع غزة.

وصرَّح غوتيريش، الاثنين، للصحفيين بأن “الوضع الإنساني في غزة كان أصلا مترديا للغاية قبل هذه الأعمال العدائية”.

وأضاف “الآن سيتدهور أكثر وبشكل كبير”.

It’s time to end the vicious circle of bloodshed, hatred & polarization in the Middle East.

Israel must see its legitimate needs for security materialized, and Palestinians must see a clear perspective for the establishment of their own state realized.

— António Guterres (@antonioguterres) October 9, 2023