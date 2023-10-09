اقتحم حاجزا عسكريا مغلقا منذ عام 2000.. استشهاد شاب فلسطيني في الخليل (فيديو)

اقتحم شاب فلسطيني في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، حاجزا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بجرافة ثقيلة، ووثق ذلك ببث مباشر.

واستشهد الشاب الفلسطيني راجح طه، بعد أن أطلقت عليه قوات الاحتلال، النار بشكل مباشر، بحي (واد النصارى) في الخليل بعد اقتحام المنطقة بجرافة.

تغطية صحفية: " مقـــاوم بجرافة ثقيلة يقتحم حاجز للاحتلال ويوثق عمليته عبر البث المباشر في مدينة الخليل". pic.twitter.com/8SND7vQX9G — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 9, 2023

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الشاب (راجح طه) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في الحي الذي يحاذي مستوطنة كريات أربع الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين، المغلق من قبل الاحتلال منذ عام 2000.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، أسفرت عن مقتل 15 فلسطينيا بالضفة، بحسب بيانات رسمية.

يأتي ذلك بالتزامن مع عملية “طوفان الأقصى” العسكرية التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، فجر يوم السبت، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، وخاصة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 436 فلسطينيا وإصابة 2300 آخرين، في حين أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2100 آخرين.

وفجر اليوم الاثنين قالت القناة 12 العبرية إن حصيلة المصابين الإسرائيليين ارتفعت إلى 2315 بينهم 365 في حالة خطيرة أو حرجة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، عن أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيصل إلى 1000، وعدد الأسرى إلى أكثر من 150.