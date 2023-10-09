من بينهم أطفال.. عائلات فلسطينية تشيع شهداء سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي (فيديو)

شيعت عائلات فلسطينية اليوم الاثنين، أفرادا منها استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي طالت أجزاء واسعة من قطاع غزة، في اليوم الثالث من العدوان على غزة عقب عملية طوفان القدس.

ووسط الحزن والدموع، شيعت عائلات (أبو هلال وبرهوم وذا النون) ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبينهم أطفال، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء من الأطفال إلى 91 طفلا.

لحظات عصيبة عاشها أهالي مخيم بشيت برفح في قطاع غزة عقب قصـ ـف إسرائيلي استهدف منازلهم #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/SY58PDZbpi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2023

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 510 والمصابين إلى 2751 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة لليوم الثالث على التوالي.

يأتي ذلك في وقت تواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث استهدف الجيش اليوم منزلين في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة، وفي مدينة دير البلح وسط القطاع.

طوفان الأقصى.. غارات الاحتلال تقتل عائلات بأكملها في غزة وتقديرات بارتفاع عدد قتلى إسرائيل إلى 1000 (لحظة بلحظة)https://t.co/6rSZPK6g6V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2023

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الأخيرة مجازر في حق 15 عائلة، قصف منازلها بشكل مباشر دون إنذار، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى غالبيتهم من الأطفال.