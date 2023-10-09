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من بينهم أطفال.. عائلات فلسطينية تشيع شهداء سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي (فيديو)

مشيعون يحملون جثتي الطفلين التوأم الفلسطينيين، أسيد ومحمد أبو حميد (رويترز)
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9/10/2023-|آخر تحديث: 9/10/202302:04 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شيعت عائلات فلسطينية اليوم الاثنين، أفرادا منها استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي طالت أجزاء واسعة من قطاع غزة، في اليوم الثالث من العدوان على غزة عقب عملية طوفان القدس.

ووسط الحزن والدموع، شيعت عائلات (أبو هلال وبرهوم وذا النون) ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبينهم أطفال، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء من الأطفال إلى 91 طفلا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 510 والمصابين إلى 2751 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة لليوم الثالث على التوالي.

يأتي ذلك في وقت تواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث استهدف الجيش اليوم منزلين في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة، وفي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الأخيرة مجازر في حق 15 عائلة، قصف منازلها بشكل مباشر دون إنذار، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى غالبيتهم من الأطفال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات