الأمين العام لحركة الجهاد: لدينا 30 أسيرا إسرائيليا ولن يعودوا لبيوتهم قبل تحرير أسرانا (فيديو)

كشف زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن الحركة لديها 30 أسيرًا إسرائيليًا ولن يعودوا إلى بيوتهم قبل تحرير الأسرى الفلسطينيين.

وقال النخالة إن فصائل المقاومة في قطاع غزة لديها العشرات من الأسرى الإسرائيليين، وإن “كل ساعة تمر تؤكد أن مقاومتنا أكثر قوة وأكثر بأسًا”.

وأضاف أن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حققت نجاحات كبرى أمام عدو مدجج بالسلاح والعتاد والدعم الخارجي.

وفي تقييمه للنتائج الأولية لمعركة “طوفان الأقصى” أوضح نخالة أن “جيش العدو أضعف مما يعتقده الكثيرون”، مضيفًا أنه “استنجد منذ اللحظات الأولى للمواجهة بقواته الاحتياطية وحلفائه في الخارج”.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن “إجرام جيش الاحتلال لن يزيد فصائل المقاومة إلا إصرارًا على القتال حتى تحقيق النصر”.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أمس السبت، بدء عملية “طوفان الأقصى”.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وغيرها من الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، مشاركتها في العملية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 415 فلسطينيًا وإصابة 2300 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2000 آخرين في إسرائيل.