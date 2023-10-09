الاحتلال الإسرائيلي يدمر مسجد الشيخ أحمد ياسين في غزة (فيديو)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسجد (أحمد ياسين) وسط مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة ما أدى لوقوع شهداء وجرحى.

وأظهر فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، محيط المسجد والأبنية حوله والتي تدمر بعضها جراء غارة إسرائيلية شنتها قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين في عدوانها المستمر على غزة عقب عملية طوفان الأقصى.

"هي الأهداف أطفال صغار".. طفل رضيع ضــ ــحــيـة قــ ــصـف الاحتلال لمنزل عائلته في تل الزعتر شمال قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/ti2jx0cvlX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2023

وبيّنت الصور قصف مسجد الشيخ أحمد ياسين في مخيم الشاطئ والمسجد الأبيض بجوار منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، فجر اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مسجد أحمد ياسين وسط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ما أدى لسقوط شهداء ومصابين.

وقال سكان إن الطائرات الإسرائيلية أغارت على المنطقة دون سابق إنذار ما أدى لوقوع العديد من الضحايا، وأشاروا إلى أنهم تفاجأوا بالغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال فجرا.

وأظهرت الصور حجم الدمار الكبير الذي طال المسجد والمنطقة حوله والتي تحولت إلى كومة من الركام والدمار الذي طال المباني، فيما كان مسعفون يحملون جرحى من بينهم أطفال.

ولليوم الثالث على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على غزة بتوجيه ضربات جوية، نحو المساجد بمناطق مختلفة من قطاع غزة ما أدى، حتى صباح اليوم الاثنين، إلى تدمير 6 مساجد.

استهداف البنية التحتية

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنّ غارات مكثفة ومتواصلة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في ثالث يوم لعملية طوفان الأقصى المباغتة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة يوم السبت الماضي، 6 مساجد و3 مصارف، و4 مدارس، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، السبت الماضي.

حيث دمرت طائرات الاحتلال بالكامل 4 مساجد في مدينة غزة، ومسجدا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا، إضافة إلى مصارف ومدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.