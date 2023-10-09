الاحتلال يُنفذ واحدة من أكبر الغارات الجوية على غزة وحماس تتوعد بالرد (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يُنفذ واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر طائرات الاحتلال وهي تقصف عددا من المواقع والبنايات السكنية داخل القطاع، من بينها مقرّا شركة الاتصالات ووزارة الأوقاف.

ونقلت صحيفة (معاريف) العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله “سنزيد هجماتنا بشكل كبير على غزة، للقضاء على جميع أهداف حماس التي ستدفع ثمنا باهظا”.

انـفــ ــجـارات ضخمة وألسنة اللهب تتصاعد في كل مكان.. طائرات الاحتلال تنفذ سلسلة غــ ـارات مكثفة وعـنيفة على #غزة #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/EnPtIXcDU0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2023

من جانبه، قال الناطق باسم حماس محمد حمادة إن ما يقوم به الاحتلال هو “انتقام من المدنيين، وإشباع لرغبته الإجرامية وتعطشه للدماء الفلسطينية”.

وأضاف حمادة في تصريحات للجزيرة مباشر “الاحتلال يزيد من هجماته، من أجل ترميم صورته أمام جمهوره التي دمرتها عمليات المقاومة”.

وتابع “تصرفات الاحتلال الإجرامية لن تزعزع عزيمة الفلسطينيين ولا المقاومة، فالاحتلال بكل عتاده قد انهزم أمام المقاومة، ونحن لن نتردد في الرد أو قصف تمركزات الاحتلال في تل أبيب والقدس”.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية بلغ 900 والجرحى أكثر من 2400.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 560 شهيدا و2900 جريح.