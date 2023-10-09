جيش الاحتلال: استمرار القتال في مواقع بمستوطنات غلاف غزة (فيديو)

أقّر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بأن القتال مع المقاومين الفلسطينيين، يجري في 6 مراكز في مستوطنات غلاف غزة، وقال “نحقق في احتمال تسلل مسلحين إلى إسرائيل عبر الأنفاق”.

يأتي ذلك في وقت استمرت فيه الاشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل مستوطنات غلاف غزة، في اليوم الثالث لعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي.





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال لا تزال تخوض اشتباكات مع مقاتلي حماس في نحو 8 مواقع بمحيط غزة، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن كتائب القسام وصلت إلى 20 مستوطنة و11 معسكرا للجيش.

وكشف المتحدث العسكري عن أن اشتباكات مسلحة تدور اليوم الاثنين، بين المقاتلين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مستوطنات بمنطقة غلاف قطاع غزة، في كيبوتس (بئيري وحولوت وكفار عزة، ونير عوز ونيريم وألوميم ومفرق جيفيم).





وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المعارك الشرسة تدور بين قوات من الجيش الإسرائيلي وأفراد من حركة حماس في عدة مناطق قرب غلاف غزة في مدخل مدينة سديروت ومفرق طرق غيفيم، والقريتين التعاونيتين نيريم وعلوميم.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن تقديرات الجيش ترجح أن يكون ما بين 800 و1000 مسلح تسللوا يوم السبت إلى إسرائيل من خلال 80 ثغرة في السياج الفاصل على حدود غزة.

الجيش يحذر السكان

ودعت بلدية سديروت، سكان المدينة إلى توخي الحذر وعدم الخروج من المنازل “خوفا من حادث أمني”.

وطلب الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، من سكان بلدات عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة وخربة خزاعة بمدينة خانيونس في جنوب قطاع غزة مغادرة منازلهم.

وتدور اشتباكات مسلحة بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي منذ يوم السبت في عشرات من المواقع بغلاف قطاع غزة، بعدما تمكن مئات المسلحين الفلسطينيين من التسلل بشكل غير مسبوق إلى المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.