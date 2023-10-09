طوفان الأقصى.. الشيكل الإسرائيلي عند أدنى مستوى له في نحو 8 سنوات

هوى الشيكل الإسرائيلي اليوم الاثنين بأكثر من 3% إلى أدنى مستوى له في نحو 8 سنوات فوصل إلى 3.9880 للدولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية.

وفيما بعد قلص الشيكل بعض تلك الخسائر في تعاملات متقلبة بعد أن أعلن بنك إسرائيل المركزي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الشيكل.

وانخفض الشيكل في أحدث تعاملات بنحو 1.7% إلى 3.9069 للدولار.

وارتفع الدولار والين الياباني الملاذان الآمنان، وتراجع الإقبال على المخاطرة اليوم بعد أن أثارت معركة طوفان الأقصى قلق الأسواق، في حين أعطى تقرير الوظائف الأمريكي القوي العملة الأمريكية دفعة أكبر.

وعزز ذلك الطلب على الين الياباني، الذي يعد تقليديا من الملاذات الآمنة، مما دفع الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطر إلى التراجع بنحو 0.8% إلى 94.61 ينًّا.

وبالمثل، انخفض اليورو بنحو 0.4% إلى 157.45 ينًّا في تعاملات آسيوية ضعيفة، والسوق في اليابان مغلقة بسبب عطلة.

ومقابل الدولار، وصل سعر الين في أحدث تعاملات إلى 149.21 ينًّا.

وصعد الدولار بشكل عام مما دفع الجنيه الإسترليني إلى الانخفاض بـ0.315 إلى 1.2194 دولار. وخسر اليورو 0.32% ليجري تداوله عند 1.0553 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر للإقبال على المخاطرة بـ0.59% إلى 0.6347 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بـ0.36% إلى 0.5968 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بـ0.1% إلى 106.33، مستمدا دعما إضافيا من بيانات أظهرت يوم الجمعة زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 8 أشهر في سبتمبر/ أيلول.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، عن أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيصل إلى 1000.