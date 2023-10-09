طوفان الأقصى.. الشيكل الإسرائيلي عند أدنى مستوى في نحو 8 سنوات

هوى الشيكل الإسرائيلي اليوم الإثنين أكثر من 3% إلى أدنى مستوى في نحو 8 سنوات عند 3.9880 للدولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية.

وفيما بعد قلص الشيكل بعض تلك الخسائر في تعاملات متقلبة بعد أن أعلن بنك إسرائيل المركزي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الشيكل.

وانخفض الشيكل في أحدث تعاملات نحو 1.7% إلى 3.9069 للدولار.

وارتفع الدولار والين الياباني الملاذان آمنان وتراجع الإقبال على المخاطرة اليوم بعد أن أثارت معركة طوفان الأقصى قلق الأسواق، في حين أعطى تقرير الوظائف الأمريكي القوي العملة الأمريكية دفعة أكبر.

وعزز ذلك الطلب على الين الياباني، الذي يعد تقليديا من الملاذات الآمنة، مما دفع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر إلى التراجع نحو 0.8% إلى 94.61 ين.

وبالمثل، انخفض اليورو نحو 0.4% إلى 157.45 ينا في تعاملات آسيوية ضعيفة، والسوق في اليابان مغلقة بسبب عطلة.

ومقابل الدولار، وصل سعر الين في أحدث تعاملات إلى 149.21 ين.

وصعد الدولار بشكل عام مما دفع الجنيه الإسترليني للانخفاض 0.315إلى 1.2194 دولارا. وخسر اليورو 0.32% ليجري تداوله عند 1.0553 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر للإقبال على المخاطرة 0.59% إلى 0.6347 دولارا أمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36% إلى 0.5968 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 106.33، مستمدا دعما إضافيا من بيانات أظهرت يوم الجمعة زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 8 أشهر في سبتمبر/ أيلول.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى “استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، عن أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيصل إلى 1000.