مسيرة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لدعم الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال (فيديو)

انطلقت، اليوم الإثنين، مسيرة حاشدة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخرج الطلاب مرددين هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي، منها “بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين”، و”فلسطين حرة” و”الحرية للشعب الفلسطيني”.

مسيرة في الجامعة الامريكية – مصر الآن دعمًا لفلسطين. pic.twitter.com/DIXAePmCyI — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) October 9, 2023

ومن جانبها، قررت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ، الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية لبحث “العدوان الاسرائيلي على غزة”، حسب ما أفاد الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي.

وقال زكي إنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بناء علي طلب دولة فلسطين “لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي” على غزة.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في شرقي القدس المحتلة.

في المقابل، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2007.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 560 فلسطينيا وإصابة 2900 حتى الآن، بينما أفاد الإعلام العبري بأن التقديرات تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 والمصابين إلى نحو 2500 والأسرى لدى الفصائل الفلسطينية إلى أكثر من 150.