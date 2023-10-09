نتنياهو يتوعد: سنغيّر الشرق الأوسط في حربنا مع حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “سنغيّر الشرق الأوسط” في الحرب مع حماس، التي بدأت السبت بهجوم مباغت شنته الحركة، وردَّت عليه إسرائيل بقصف غير مسبوق على قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في اتصال مع رؤساء المجالس المحلية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة “ما ستواجهه حماس سيكون صعبا ورهيبا، سنغيّر الشرق الأوسط”.

وتابع نتنياهو “هذه البداية فقط. نحن كلنا معكم، وسنهزمهم بقوة”.

من جانبه، قال الدكتور محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن “إسرائيل تقوم الآن بقصف المدنيين، وترتكب جرائمها أمام العالم الذي لا يحرك ساكنا، لكن الشعب الفلسطيني اعتاد على تقديم التضحيات”.

وأضاف الهندي في تصريحات للمسائية على الجزيرة مباشر “الأوضاع يمكن أن تنزلق وتتطور في اتجاه التصعيد، ويبدو إن إسرائيل قد أصيبت بالجنون”.

وتابع “الآن يتكلمون عن تغيير وجه الشرق، وجه الشرق سيتغير ولكن ليس كما يريد نتنياهو وحكومته”.





وكانت حركة حماس قد شنت، السبت، هجوما بالصواريخ، وتسلل مقاتلوها عبر البر والبحر وفوق السياج الحدودي إلى التجمعات السكنية بمستوطنات غلاف غزة، في أسوأ هجوم تتعرض له إسرائيل منذ عقود.

وردَّ الجيش الإسرائيلي بقصف مكثف على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس وتحاصره إسرائيل منذ عام 2007.

وخلَّف التصعيد حتى اللحظة أكثر من 900 قتيل في الجانب الإسرائيلي و560 شهيدا في قطاع غزة، فضلا عن آلاف الجرحى في الجانبين.