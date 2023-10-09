يائير لابيد: وزير خارجية الإمارات أعرب لي عن تضامنه مع إسرائيل

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، إنه تحدَّث هاتفيا مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، الذي أعرب عن تضامنه مع إسرائيل.

جاء ذلك وفق ما نشره لابيد عبر منصة إكس، تزامنا مع تكثيف الطائرات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة، مقابل إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية على جنوبي ووسط إسرائيل.

وقال لابيد “تحدثت قبل قليل مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد”. وأضاف “أعرب بن زايد عن تضامنه مع دولة إسرائيل، وشكرته على دعمه”.

שוחחתי לפני שעה קלה עם שר החוץ של איחוד אמירויות, עבדאללה בן זאיד. שר החוץ בן זאיד הביע סולידריות עם מדינת ישראל, הודיתי לו על תמיכתו. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) October 9, 2023

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقّعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيتي سلام برعاية أمريكية.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن وزير خارجية البلاد عبد الله بن زايد أجرى اليوم اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، والكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وإسرائيل إيلي كوهين، ورئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وأضافت أن “بن زايد ناقش مع وزراء الخارجية ولابيد جهود وقف التصعيد والتهدئة، وأهمية حماية المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة”.

عبدالله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزراء خارجية روسيا والكويت وإسرائيل ويائير لابيد تطورات الأوضاع في المنطقة#وام https://t.co/YQhAiyJGjm pic.twitter.com/lfMiacncga — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 9, 2023

وأكد الوزير الإماراتي أن “الوضع الراهن يتطلب تحركا عاجلا من كل الأطراف الدولية الفاعلة من أجل تخفيف حدة التوتر والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة”.

ودعا إلى “ممارسة أعلى درجات الحكمة”، مشددا على أهمية تهدئة الأوضاع، وفق المصدر ذاته.