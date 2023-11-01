فصائل المقاومة تواصل تصديها لجيش الاحتلال الإسرائيلي وترد برشقات صاروخية (فيديو)

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء، تصديها لعمليات التوغل الإسرائيلية في غزة، حيث كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام أنها استهدفت عددا من المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

من جانبها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إنها استهدفت التحشدات العسكرية في كيبوتس صوفا برشقة صاروخية، ونشرت مقطع فيديو لقصف صاروخي استهدف عددا من المستوطنات والمدن الإسرائيلية.





رداً على المجازر بحق المدنيين

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، أنها استهدفت آلية إسرائيلية توغلت شرق حي الزيتون بغزة، كما أسقطت قذيفة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية في بيت حانون.

وقالت كتائب القسام في بيان “دمرنا آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105، واشتعلت النيران في الآلية، وأضاف البيان “مُسيرة قسامية تُسقط قذيفة مضادة للأفراد على قوة صهيونية راجلة في بيت حانون- شمال شرقي قطاع غزة.





من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، انطلاق صفارات الإنذار في محيط قطاع غزة وقال جيش الاحتلال “انطلاق صفارات الإنذار في وسط وجنوب إسرائيل”.

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية، عمقت توغلها داخل شمال ووسط القطاع.





ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاومي كتائب القسام في مناطق عدة بشمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

وارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في المعارك البرية المتواصلة منذ الثلاثاء داخل قطاع غزة إلى 12، ما يرفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 327.





وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إنه تم الإعلان عن مقتل جندي إضافي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عن مقتل 9 جنود في المعارك التي تدور على أرض غزة خلال ساعات الليل.

ومنذ أمس الثلاثاء، يعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من بيان عن معارك شرسة تدور داخل أرض قطاع غزة عقب التوغل من أكثر من محور، في حين وصف الناطق باسم الجيش في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء خسائر الجيش الإسرائيلي بأنها “مؤلمة”.