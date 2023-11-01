لبنان يعتزم تقديم شكوى.. العفو الدولية تكشف أدلة على استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في لبنان

كشفت منظمة العفو الدولية عن أدلة على أن الجيش الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض في هجماته على لبنان، وقالت إنه يجب التحقيق فيه لأنه غير قانوني.

من جانبه، يعتزم لبنان تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، بسبب استخدامها الفوسفور الأبيض في قصف مناطق حدودية لبنانية خلال الأيام الماضية.





جريمة حرب

وقالت المنظمة في بيان، أمس الثلاثاء، إن الهجوم الإسرائيلي على بلدة الضهيرة اللبنانية يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول، دون تجنب المدنيين، يجب التحقيق فيه بوصفه جريمة حرب لأنه غير قانوني.

وأشار بيان المنظمة إلى أن ما لا يقل عن 4 مدنيين و48 من أفراد حزب الله قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وأوضح البيان أن الفوسفور الأبيض -وهو مادة حارقة تُستخدم عادة لإنشاء ستائر دخان كثيفة وتحديد الأهداف- يصل إلى درجات حرارة عالية للغاية عند تعرّضه للهواء وغالبا ما يؤدي إلى اشتعال النيران في المنطقة التي يتم رميه فيها.





وقال البيان “أكد مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية وجود مقاطع فيديو وصور تُظهر استخدام قذائف الفوسفور الأبيض في الضهيرة يوم 16 أكتوبر”.

وأشار البيان إلى أن فريق المنظمة التقى مختار بلدة الضهيرة، وأحد سكان البلدة وممرضا وطبيبا، للتأكد من صحة الأدلة المتوافرة لديه.

والقنابل الفوسفورية سلاح محرَّم دوليا بموجب اتفاقية جنيف لعام 1980، التي نصت على تحريم استخدام الفوسفور الأبيض كسلاح حارق ضد البشر والبيئة.

لبنان يعتزم تقديم شكوى

من جانبه، يعتزم لبنان تقديم شكوى ضد إسرائيل، بسبب استخدام الفوسفور الأبيض في قصف مناطق حدودية لبنانية، وقال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إنه أوعز إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم الشكوى.

وأوضح وزير الخارجية اللبناني أن بعثة بلاده ستقدم الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمدا بحرق الأحراش والغابات اللبنانية.





وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، توجه فريق الإطفاء لإخماد حريق ناجم عن غارة إسرائيلية على منطقة الشيخ زين في شمال شرق مروحين (جنوب)، كما تسبب حريق بمنطقة اللبونة-خراج الناقورة في انفجار ألغام أرضية.

وبوتيرة يومية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تشهد الحدود قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي من جهة وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى.

ويتواصل هذا القصف على وقع مواجهة مستمرة منذ السابع من أكتوبر المنقضي بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة.