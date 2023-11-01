متحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة مباشر: أوضاع المستشفيات في غزة كارثية (فيديو)

كشفت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله (نيبال فرسخ) أن أوضاع المستشفيات في قطاع غزة كارثية مع القصف المستمر وانعدام المستلزمات الطبية وانقطاع الوقود.

وقالت خلال مداخلة مع قناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، إن بعض المرضى في مستشفيات غزة تُجرى لهم عمليات جراحية دون مخدر، مشيرة إلى انهيار النظام الصحي في القطاع.

وأضافت أن العديد من المستشفيات في غزة خرجت من الخدمة، مشيرة إلى أن ما تم تسلُّمه من معبر رفح من احتياجات قليل جدا، كما لم يتم إدخال كميات الوقود المطلوبة.

وثمّنت الخطوة التي تهدف إلى إخراج المصابين بجروح خطرة للعلاج في مصر عبر معبر رفح، وقالت إنها خطوة جيدة لكنها غير كافية، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من الجرحى في ظل أوضاع غير مواتية في مستشفيات غزة.

توقف المستشفيات عن العمل

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من توقف المستشفيات عن العمل، وقال “خلال ساعات ستتوقف مستشفيات قطاع غزة بشكل تام إذا لم يتم توفير الوقود بشكل عاجل”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر “الوضع الإنساني في مستشفيات قطاع غزة مأساوي، وإسرائيل ترفض إدخال الوقود إلى القطاع”.

لماذا تبدو إدارة #بايدن أكثر إسرائيلية من #نتنياهو في موقفها تجاه المجـ ــازر في #غزة؟ شاهد رد المفكر الأمريكي نورمان فينكلشتاين مؤلف كتاب "صناعة الهولـوكســت"#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/WYdbbYK8xW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 1, 2023

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان “الإنذار الأخير.. ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي الرئيسي في كل من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي”.

ووجهت نداء استغاثة إلى دول العالم لإنقاذ 42 طفلا تحت أجهزة دعم الحياة في الحضّانات، و62 جريحا ومريضا تحت التنفس الصناعي، و650 مريضا بالفشل الكلوي، ومئات الحالات في غرف العمليات، وغيرهم من المرضى والجرحى.