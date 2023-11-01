الأخبار

مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدى حماس بينهم 3 أجانب في مجزرة مخيم جباليا

دمار كبير في مخيم جباليا في أعقاب غارات جوية إسرائيلية
مدة الفيديو 00 minutes 38 seconds
1/11/2023

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، مقتل 7 أسرى مدنيين لديها بينهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية في القصف الإسرائيلي الذي تسبب في مجزرة مخيم جباليا، أمس الثلاثاء.

وقالت الكتائب في بيان عبر تليغرام اليوم الأربعاء “قُتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية”.

يأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في كلمة مصورة، أنهم أبلغوا الوسطاء باعتزامهم الإفراج عن محتجزين أجانب خلال الأيام المقبلة، انسجاما مع موقفهم وعدم رغبتهم وحاجتهم للاحتفاظ بهم أو احتجازهم في غزة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن قصفا إسرائيليا أوقع نحو 400 من المدنيين بين شهيد وجريح، ودمر حيا سكنيا كاملا بمخيم جباليا، في مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال في شمالي القطاع.

وقالت إسرائيل إن حماس أسرت أكثر من 239 إسرائيليا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي من غلاف قطاع غزة بينهم جنود وأفراد من الشرطة.

ولليوم السادس والعشرين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة، بقصف عنيف لمختلف المناطق في القطاع المحاصر، أسفر عن استشهاد 8796 بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، وإصابة 22219 بجروح مختلفة، حتى ظهر اليوم الأربعاء.

المصدر : الجزيرة مباشر