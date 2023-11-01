مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدى حماس بينهم 3 أجانب في مجزرة مخيم جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، مقتل 7 أسرى مدنيين لديها بينهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية في القصف الإسرائيلي الذي تسبب في مجزرة مخيم جباليا، أمس الثلاثاء.

وقالت الكتائب في بيان عبر تليغرام اليوم الأربعاء “قُتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية”.





يأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في كلمة مصورة، أنهم أبلغوا الوسطاء باعتزامهم الإفراج عن محتجزين أجانب خلال الأيام المقبلة، انسجاما مع موقفهم وعدم رغبتهم وحاجتهم للاحتفاظ بهم أو احتجازهم في غزة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن قصفا إسرائيليا أوقع نحو 400 من المدنيين بين شهيد وجريح، ودمر حيا سكنيا كاملا بمخيم جباليا، في مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال في شمالي القطاع.

المتحدث باسم جيش الاحتـلال دانيال هغاري: 🔴 فقدنا عددًا من الجنود صباح اليوم في عمليات عسكرية في غزة 🔴 خسائرنا خلال القـ ـتال في غزة مؤلمة وهي جزء من الحرب وسنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا 🔴 سلاحا الجو والبحر الإسرائيليان يقومان بتأمين الدفاع على أكمل وجه 🔴 أبلغنا عائلات 240… pic.twitter.com/Zf848sGpoO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 1, 2023

وقالت إسرائيل إن حماس أسرت أكثر من 239 إسرائيليا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي من غلاف قطاع غزة بينهم جنود وأفراد من الشرطة.

ولليوم السادس والعشرين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة، بقصف عنيف لمختلف المناطق في القطاع المحاصر، أسفر عن استشهاد 8796 بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، وإصابة 22219 بجروح مختلفة، حتى ظهر اليوم الأربعاء.