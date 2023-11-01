نائب في البرلمان الفرنسي يصف الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا بـ”المذبحة”

وصف ديفيد جيرو، النائب في البرلمان الفرنسي عن حزب “فرنسا الأبية”، الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في غزة أمس بأنه مذبحة.

وقال جيرو في تدوينة على منصة إكس “وقعت مجزرة في غزة. الجيش الإسرائيلي استهدف عمدا مخيم جباليا للاجئين”.





وأشار جيرو إلى أن مخيم جباليا تحوّل إلى رماد، وقال إنه لا توجد حتى الآن عقوبات ضد إسرائيل، وأضاف “القوى الكبرى تراقب التطهير العرقي دون أن تتخذ أي إجراء.. إنه عار”.

🇵🇸 Un massacre vient d’avoir lieu à Gaza. L’armée israélienne vient de cibler délibérément un camps de réfugiés : celui de Jabalya. Le camps est en cendres. Et l’impunité d’Israël est toujours totale. Les grandes puissances observent un nettoyage ethnique sans bouger. La honte. pic.twitter.com/20MezRxx6c — David Guiraud (@GuiraudInd) October 31, 2023

“فزعنا من الدمار”

وفي السياق، قال المدير الإقليمي لمنظمة (أنقِذوا الأطفال) في الأراضي الفلسطينية جيسون لي إنهم أصيبوا بالفزع من رؤية الدمار الذي لحق بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفته أمس الثلاثاء.

وكتب على منصة إكس اليوم الأربعاء “شعرنا بالفزع عندما رأينا الدمار الذي لحق بمخيم جباليا للاجئين في غزة، الذي أدى إلى مقتل وجرح المزيد من العائلات. يجب حماية المدنيين”.

زيارة كريم خان الاستعراضية لمعبر رفح لا تقدم شيئا لوقف حملة الإبادة الجماعية إن اكتفاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" بزيارة معبر رفح البري بين مصر وغزة هي خطوة استعراضية لا تقدم شيئا للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملة إبادة جماعية جراء الهجوم الإسرائيلي pic.twitter.com/VLcFhCHIkL — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) October 29, 2023

مذبحة جباليا

ومساء أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم إن قصفا إسرائيليا أوقع 400 ضحية بين شهيد وجريح معظمهم من الأطفال، ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمالي القطاع.

ومنذ 26 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.