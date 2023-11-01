هنية: قدمنا مبادرة لوقف العدوان وإتمام صفقة تبادل الأسرى لكن نتنياهو يماطل (فيديو)

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة قدمت “مبادرة لوقف العدوان وإتمام صفقة تبادل الأسرى لكن نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) يماطل”.

وأضاف هنية في كلمة، الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو “ليس لديه مانع من حرق الأخضر واليابس في الإقليم لينقذ نفسه ومجموعته المتطرفة من حوله”. مضيفًا أن فصائل المقاومة “لقنت العدو درسًا جديدًا” خلال عملية “طوفان الأقصى”.

وتابع قائلًا “نحن أمام مجازر وحرب إبادة يشنها النازيون الجدد” في قطاع غزة، وإن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة يخوضون المعركة بكل جدارة واقتدار.

وقال هنية إن الرهائن الإسرائيليين في القطاع “يتعرضون لنفس الموت والدمار الذي يتعرض له الفلسطينيون”، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي على غزة الذي أدى إلى مقتل أسرى ومحتجزين لدى “حماس”.

وقال: لن ينعم أحد في المنطقة وخارجها بالاستقرار والأمن طالما لم يتحقق لشعبنا حقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال والعودة”.

وشدد هنية أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة “أفشل مخطط العدو بنكبة جديدة من التهجير والشتات”.

وقال: “نؤكد للعدو ومن يقف من ورائه بأن محاولات التغطية على فشلكم بارتكاب المجازر الوحشية ضد المدنيين العزل لن تنقذكم من الهزيمة المدوية”.