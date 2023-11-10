“أقصى طموح الفلسطيني أن يبقى الشهيد قطعة واحدة”.. مراسلة الجزيرة مباشر تصف أحوال سكان غزة بعد 35 يوما من الحرب

في وصف لما آلت إليه أوضاع سكان قطاع غزة بعد 35 يوما من الحرب المتواصلة، قالت مراسلة الجزيرة مباشر غالية حمد، إن الأهالي الآن أصبح أقصى طموحهم أن يجدوا أجساد الشهداء متماسكة بدلا من أن يحوّل القصف الوحشي جثثهم إلى أشلاء متناثرة.

وأضافت غالية “مهما كانت جروحهم فستندمل في النهاية وسيبقون ظاهريا على الأقل، وحتى أهالي الشهداء يتمنون أن يبقى الشهيد قطعة واحدة، ليكفنوه بما يليق به ويدفنوه، ويتسنى لهم أن يقبلوه قبلة الوداع، بدلا من أن يكون أشلاء في كيس صغير يُكتب عليه اسمه أو يُكتب عليه: مجهول، ثم يدفن في مقابر جماعية لمجهولي الهوية”.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء.

"أن يبقى الشهيد قطعة واحدة".. مراسلة الجزيرة مباشر تصف واقع سكان #غزة تحت العدوان المتواصل pic.twitter.com/Sj4yj8oWu5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2023

يأتي ذلك في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في قصف عدد من المستشفيات في قطاع غزة بشكل مكثف، خلال الساعات الماضية، رغم تحذيرات دولية متكررة من استهداف المستشفيات التي تتمتع بحماية خاصة بموجب قوانين الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة، فضلا عن إصابة أكثر من 26 ألفا آخرين.