أمير قطر والرئيس المصري يبحثان تطورات الأوضاع في غزة وجهود وقف العدوان

عقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية في القاهرة.

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، كما بحث الاجتماع عددا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سمو الأمير المفدى يصل إلى مدينة القاهرة، وفي مقدمة مستقبليه أخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. #قطر #مصر https://t.co/4svvlAFwTv pic.twitter.com/uCcXq0DqWJ — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) November 10, 2023

وتبادل الجانبان الآراء حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المشتركة لوقف العدوان على غزة وخفض التصعيد وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن سلامة المدنيين ويساهم في خفض التوترات في المنطقة.

وأكدا في هذا الصدد الدعم الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

كما أكد الجانبان إدانتهما لكافة الانتهاكات للشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته التي تقوض الوصول إلى حل عادل للقضية.

حضر الجلسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وعبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وكبار أعضاء الوفد الرسمي القطري.

وحضر الجلسة من الجانب المصري، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة واللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وكان أمير دولة قطر والرئيس المصري قد عقدا لقاءً ثنائيا تناولا فيه أوجه دعم وتنمية العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين ومجمل القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.