حزب الله يستهدف موقع المطلة العسكري الإسرائيلي (فيديو)

أعلن (حزب الله) اللبناني استهداف موقع المطلة عند الحدود اللبنانية وتحقيق إصابات مباشرة به، وقال إن الموقع يحوي العديد من تجهيزات المراقبة الفنية ووسائط الاتصالات.

وقال الإعلام الحربي في ​حزب الله “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، هاجم ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة الثّالثة والرّبع من عصر اليوم الخميس، موقع المطلة بالصّواريخ الموجّهة”.

وجاء في بيان لحزب الله على تليغرام “استهداف المقاومة الإسلامية لموقع المطلة التابع لجيش العدو الإسرائيلي في القطاع الشرقي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وتحقيق إصابات مباشرة”.





ونشر الحزب مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه عدد من النقاط وتصاعد سحب من الدخان الأسود واللهب من تلك النقاط.

وأرفق الحزب خريطة للموقع وشرحا وقال فيه “قيادة سرية حدودية ضمن قطاع كتيبة شبعا-السهل التابع للواء الشرقي في فرقة الجليل. يحوي الموقع العديد من تجهيزات المراقبة الفنية ووسائط الاتصالات”.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلن حزب الله، إصابة دبابتي ‏ميركافا إسرائيليتين وسقوط طاقمهما بين قتيل وجريح، بهجوم صاروخي على موقع المطلة شمالي إسرائيل.





وقال في بيان “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإلحاقا ‏ببيانها السابق عن الهجوم الصاروخي على موقع المطلة، تؤكد المقاومة الإسلامية إصابة دباباتي ‏ميركافا وسقوط طاقمهما بين قتيل وجريح”.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق فوري بشأن الأمر، غير أنه أعلن في وقت سابق الخميس رصده إطلاق عدد من قذائف الهاون من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي البلاد.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد المناطق الحدودية اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات بين مسلحين من حزب الله وفصائل فلسطينية، والجيش الإسرائيلي، في ظل الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة.