رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطات لإقالة وزيرة الداخلية.. ماذا حدث؟

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوات قوية لإقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان على خلفية انتقادها مواقف الشرطة إزاء التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

ويتعرض سوناك لضغوطات متزايدة لإقالة وزيرة الداخلية في حكومته بعد أن قالت إن عناصر الشرطة “يفاضلون” عندما يتعلق الأمر بالتظاهرات واعتبرت أنهم تجاهلوا “الغوغائيين المؤيدين للفلسطينيين” خلال مسيرات احتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وجاءت تصريحاتها التي تلقفها الجناح اليميني لحزب المحافظين الحاكم، بعدما وصفت المسيرات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة بأنها “مسيرات كراهية”.

وكانت تصريحات الوزيرة البريطانية قد أثارت احتجاجا شديداً تسبب في انشقاق أحد الوزراء المحافظين واتهامها بتأجيج الكراهية والانقسام؛ فيما اتهمها البعض الآخر بالتركيزعلى طموحاتها السياسية الشخصية لا على وظيفتها.

وكان خلاف قد نشب بين الحكومة البريطانية والشرطة بشأن خطط تنظيم مسيرة الاحتفال بـ “يوم الهدنة” في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى ويوافق غدا السبت، وقال رئيس الوزراء إن الشرطة مسؤولة عن أي أعمال شغب قد تحدث، بعد أن قالت الأخيرة إنه لا يوجد سبب كاف لمنع المسيرة.

ودعا نواب المعارضة سوناك إلى إزاحة برافرمان، لكن متحدثة باسم رئيس الحكومة قالت للصحفيين إنه لا يوجد “جدول زمني” للتحقيق.

وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إن برافرمان “خرجت عن السيطرة” وإن سوناك أضعف من أن يتخذ الإجراء الحاسم المطلوب الآن بإقالتها.

ورأى توم وينسور، الذي شغل سابقا رئيس هيئة مراقبة في الشرطة أن تعليقات الوزيرة مبالغ بها وتتعارض مع مبدأ استقلالية الشرطة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لم يوافق على المقال الصحفي الذي كتبته وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، وصعّدت فيه خلافها مع الشرطة بشأن أسلوب التعامل مع المسيرات المؤيدة للفلسطينيين الأسبوع الماضي.

كما وصفها أحد وزراء حكومة الظل بالمتهورة وغير المسؤولة خاصة في الوقت الذي ينبغي فيه على الحكومة أن تعمل مع قوات الشرطة لا أن تعمل على تقسيمها.

كما نأى وزير المالية البريطاني (جيريمي هانت) بنفسه عن تصريحات الوزيرة، قائلا إنه لم يكن ليستخدم تلك الكلمات التي قالتها.

وقال هانت للصحفيين اليوم الجمعة “الكلمات التي استخدمتها سويلا برافرمان، لم أكن لاستخدمها لو كنت في مكانها، رئيس الوزراء قال إنه يثق بها كل الثقة وليس لديّ المزيد لأضيفه”.