شهداء على جنبات الطريق.. قصف إسرائيلي استهدف قافلة نازحين بشارع صلاح الدين في غزة (فيديو)

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي نازحين عُزل، اليوم الجمعة، على طريق “صلاح الدين” الرئيسي في قطاع غزة.

وأظهرت لقطات جثث الشهداء مدرجة في الدماء وملقاة على جنبات الطريق، وسيارات مدمرة بالكامل.

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “مجزرة الاحتلال في حق النازحين” بأنها “وصمة عار على جبين الإنسانية”، مشددة على أن الشعب الفلسطيني “لن ينكسر أمام هذه الفاشية المجرمة”.

وأفادت الحركة أن الاحتلال قتل أكثر من 50 شهيدا في هذه المجزرة، معتبرة أن “استمراره في ارتكاب المزيد من الجرائم، أمام سمع وبصر العالم، يشكِّل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء”.

وأكدت أن “هذه المجازر التي تتم بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية، والتي داست من خلالها على كل القوانين والقواعد الإنسانية، لن تكسر الشعب الفلسطيني والمقاومة”.