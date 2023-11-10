صحفية فلسطينية تروي لحظات رعب عاشتها على طريق النزوح من مدينة غزة (فيديو)

روت صحفية فلسطينية ما تعرضت له من رعب خلال رحلة نزوحها، اليوم الجمعة، من مدينة غزة إلى المحافظة الوسطى في الجنوب، بعد أن أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دعاء روقة لكاميرا الجزيرة مباشر، إن المشهد كان صعبا بمشاهدة أعداد مهولة من النازحين الجرحى والأطفال والنساء والشيوخ وهم يمشون ساعة كاملة وقد أرغمهم الاحتلال على رفع أيديهم وهوياتهم.

وتابعت الصحفية أن الطيران الإسرائيلي يرافق النازحين ويحلق فوق رؤوسهم مع احتمال القصف في أي لحظة، وقد قصف عددا من النازحين بالفعل، كما أن دبابات الاحتلال وقناصوه يتراصون على طول الطريق.

ووصفت دعاء للجزيرة مباشر لحظات الرعب التي يعيشها النازحون الذين اضطروا إلى مغادرة مدينة غزة بعد الوضع المأسوي فيها من انقطاع للماء والكهرباء.

وقالت إنها كانت تردد الشهادة طول الطريق وأن الممر لم يكن آمنا على النازحين.

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قوافل النازحين بشارع صلاح الدين#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/DjHWeDaYVd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2023

وقالت الصحفية إن أكثر لحظة مؤلمة بالنسبة لها هي مغادرة غزة بعد أن أصرت على المكوث فيها بمجمع الشفاء الطبي قبل تكرار قصف محيط المستشفى.

وعبّرت عن حزنها لترك غزة والتغطية فيها بعد 35 يومًا من الحرب وقالت إنها كانت ترغب في نقل لحظة النصر من قلب غزة، لكنهم أجبروا على الانتقال إلى المناطق الجنوبية.

وانهارت دعاء وهي تروي كيف ودّعت أهلها وتركتهم في غزة لرفضهم النزوح إلى الجنوب بعد أن ظلت هناك بسببهم كل هذه الفترة، وتقول الصحفية إنه كان بإمكانها أن تترك عملها وتظل معهم لكنها فضلت أن تؤدي رسالتها المهنية.