صرخات ودماء.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف العيادة الخارجية لمجمع الشفاء الطبي (شاهد)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن جيش الاحتلال استهدف العيادة الخارجية لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بقصف جوي صباح اليوم الجمعة؛ مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف للجزيرة أن القصف أسفر عن 13 شهيدا وعشرات الجرحى.

وأظهرت صور بثتها الجزيرة مباشر، جموعا من الأهالي يهرولون للاحتماء من وابل القصف، وآباء يحملون أطفالهم المصابين بحثًا عن مكان آمن لإسعافهم، وقد صرخ آخرون طلبا للمساعدة وسط الدماء المتناثرة.

من جانبه أكد مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، أن إسرائيل تستهدف المستشفى للمرة الرابعة منذ فجر اليوم، مشيرا إلى أن الاحتلال يشنّ الآن حربا على المستشفيات والقطاع الطبي في غزة.

وأضاف أبو سلمية في تصريحات للجزيرة “لا يوجد أي مكان آمن لإجلاء المرضى والمصابين من المستشفيات، فمبنى العيادات الخارجية الذي تعرض للقصف كنا نستقبل فيه حالات طارئة ونازحين. آلاف المرضى سيموتون إذا خرجت المستشفيات في غزة عن الخدمة”.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط مجمع الشفاء، الذي نُصبت فيه خيام للنازحين وخيمة للصحفيين، وأن القصف أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.

وفي سياق الحرب الإسرائيلية على المنظومة الصحية في قطاع غزة، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بشكل عنيف منطقة تل الهوى بالقرب من مستشفى القدس التابع للجمعية، وذلك في ظل وجود الطواقم الطبية والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح.

وكان الاحتلال قد قصف في وقت سابق، بوابة مستشفى النصر للأطفال، المجاور لمستشفى الرنتيسي؛ مما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين.

كما شن الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على محيط المستشفى الإندونيسي بشمال قطاع غزة، الذي يؤوي عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنّين؛ مما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

وتسبب القصف في إحداث أضرار جسيمة في بعض مرافق المستشفى، وفي هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف.

وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة، قد أفاد في وقت سابق بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف 8 مستشفيات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتسبب في خروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.