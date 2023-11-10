لليوم الرابع.. قوات الاحتلال تحاصر نازحين أغلبهم نساء وأطفال في مستشفى النصر غربي غزة (فيديو)

بثت الجزيرة مباشر فيديو يظهر محاصرة قوات الاحتلال عددا من النازحين، أغلبهم نساء وأطفال، داخل مستشفى النصر غربي قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي.

وأشار المتحدث في المقطع إلى أنهم يتعرضون لإطلاق نار وقصف بقذائف المدفعية والدبابات، وأضاف “ناشدنا الصليب الأحمر وكل المؤسسات الدولية، لكن لم يستجب لنا أحد”.

وتابع “نناشد المؤسسات الدولية وكل الجهات المعنية مساعدتنا قبل فوات الأوان، قبل ارتكاب مجزرة في حق هؤلاء النازحين، وحسبي الله ونعم الوكيل”.

وكانت القوات الإسرائيلية قد استهدفت خلال الساعات الماضية، بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة؛ مما أدى إلى توقف جميع خدماته.

كما استهدفت محيط مستشفى “أصدقاء المريض” في غزة، ودمرت مركبة إسعاف بقصف لمحيط مستشفى العودة بشمال القطاع، في حين اندلع حريق كبير في الطابق السفلي بمستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة بعد استهدافه من الطيران الإسرائيلي.

وفي غضون ذلك طالب الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الأمم المتحدة بتفعيل القرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المؤسسات الطبية ومقدمي الخدمات الصحية والأطر القانونية لحماية المدنيين.

وتأتي هذه الحرب الإسرائيلية التي تشمل المنظومة الصحية في وقت حذر فيه مديرو المستشفيات في غزة وشمال غزة، من أنه لم يبق سوى ساعات معدودة قبل خروج المستشفيات من الخدمة، بعد استنفاد محاولات تمديد عمل خدماتها، مناشدين المجتمع الدولي العمل على إدخال الإمدادات الطبية والوقود قبل حدوث كارثة كبرى.