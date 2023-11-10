“كارثة وفاجعة”.. أردوغان: إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في غزة أمام العالم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في غزة أمام مرأى العالم بأسره.

وقال أردوغان في كلمة اليوم الجمعة خلال فعالية لإحياء الذكرى الـ85 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك “ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل عشرات الآلاف في غزة، بينهم أجنة لم يولدوا وأطفال أبرياء ونساء مظلومات”.

كما أكد رفضه التهجير القسري لسكان غزة وقال “بالقوة المستمدة من صوت الضمير العالمي أيضا سندعم حتى النهاية إرادة أهل غزة بعدم مغادرة منازلهم وأراضيهم”.

وقال أردوغان إنه لن يتوقف عن الصدح بالحقيقة إلى أن يتم ضمان أمن حياة وممتلكات كافة أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة أهل غزة الذين يكافحون من أجل وطنهم وحياتهم.

الضغط على إسرائيل

وكان أردوغان قد طالب الغرب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا “أن حقوق الإنسان والقانون الدولي يأمران بوقف الحرب القذرة على غزة”.

وقال في تصريحات للصحفيين خلال عودته أمس من قمة منظمة التعاون الاقتصادي، بطشقند مخاطبا الغرب “إن كنتم صادقين بشأن وقف إطلاق النار فاضغطوا على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة”.

وأكد أن بلاده تهدف إلى ضمان مرور السكان في غزة إلى نقاط يمكن فيها تقديم المساعدة الطبية لهم، وقال نحاول إبقاء جميع المنصات الدولية نشطة وفاعلة، ونستخدم جميع الإمكانات الدبلوماسية بالحد الأقصى للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة.